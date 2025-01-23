Чем живёт самобытное творчество? Дети рассказали, за что любят ремесло

Соломоплетение, ткачество, вытинанка и вышивка – в центральном регионе активно развивают народные промыслы. В каждом районе работают кружки и клубы по интересам, а список народных мастеров Беларуси ежегодно пополняют новые имена. Чем живет самобытное творчество – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Квасыничский центр ремесел Слуцкого районного центра народного творчества – настоящая творческая кузница. Здесь сохраняют и берегут наследие Слуцкого края, а еще передают традиции молодому поколению. Найти хобби по душе здесь сможет каждый. Научиться мастерить из соломки или сделать сувенир из глины – множество различных направлений.

В центре – яркие работы мастеров. Они как настоящий фейерверк из сочетания традиций и авторского подхода. Не раз композиции были отмечены на высоком уровне, а их авторы становились призерами различных конкурсов. Такая красота – глаз цепляет.

Елена Листопад, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:

Конкурсы проходят по направлениям. Допустим, соломенный паук или соломенное чудо, разные направления могут быть. Соломенная посуда. Работая с детьми, я еще могу попутно делать куклу. Соломенную куклу и к этой кукле изготавливаю различные плетежки. Чтобы заинтересовать молодежь, ищут подходы. Педагоги постоянно придумывают интересные занятия. Сделать открытку маме либо смастерить из соломки паучка – дети настолько увлечены работой, что часы в центре за увлечением пролетают как один миг.

Я хожу на соломку, глинку и ткачество. Нравится, потому что можно орнаменты какие-то соткать и все такое.