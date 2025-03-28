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Творчество через века – узнали, почему вытинанка не теряет свою актуальность

28 марта 2025 11:14
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Отражение интересов, верований и обычаев белорусов. Все это представлено в художественной галерее Института культуры. Экспозиция «Зямныя мары» насчитывает более 130 работ мастеров со всех уголков столицы.

Творчество через века – узнали, почему вытинанка не теряет свою актуальность-2

Мастерски освоила декоративное искусство Виктория Бородич. Девушка интересовалась народными традициями с самого детства. Хобби переросло в творчество. И теперь вытинанка для Виктории – это не просто любимое дело, но еще и способ отдохнуть от повседневности.

Творчество через века – узнали, почему вытинанка не теряет свою актуальность-4

Виктория Бородич, мастер вытинанки, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Это мой способ расслабиться. Только ты, бумага, мысли. Ты можешь отражать все на бумаге. Часто в моих работах фигурирует архитектура. Это достаточно тяжело. Не у всех мастеров можно встретить архитектуру.


 

Творчество через века – узнали, почему вытинанка не теряет свою актуальность-6

Тем более, что такой вид творчества требует особой точности и сосредоточенности. За каждым произведением – десятки часов кропотливого труда.

Творчество через века – узнали, почему вытинанка не теряет свою актуальность-8

Наряду с вытинанкой предки всегда ставили и соломоплетение. Традиции древнейшего ремесла продолжает Валентина Позднякова. В ее коллекции десятки произведений из природного материала.

Творчество через века – узнали, почему вытинанка не теряет свою актуальность-10

Поспешите познакомиться поближе с белорусской культурой и насладитесь настоящим искусством, унаследованным от наших предков.

Подробности смотрите в видео.

# Культура Беларуси # Культура # Народное творчество

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