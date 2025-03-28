Творчество через века – узнали, почему вытинанка не теряет свою актуальность

Отражение интересов, верований и обычаев белорусов. Все это представлено в художественной галерее Института культуры. Экспозиция «Зямныя мары» насчитывает более 130 работ мастеров со всех уголков столицы.

Мастерски освоила декоративное искусство Виктория Бородич. Девушка интересовалась народными традициями с самого детства. Хобби переросло в творчество. И теперь вытинанка для Виктории – это не просто любимое дело, но еще и способ отдохнуть от повседневности.

Виктория Бородич, мастер вытинанки, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Это мой способ расслабиться. Только ты, бумага, мысли. Ты можешь отражать все на бумаге. Часто в моих работах фигурирует архитектура. Это достаточно тяжело. Не у всех мастеров можно встретить архитектуру.



Тем более, что такой вид творчества требует особой точности и сосредоточенности. За каждым произведением – десятки часов кропотливого труда.

Наряду с вытинанкой предки всегда ставили и соломоплетение. Традиции древнейшего ремесла продолжает Валентина Позднякова. В ее коллекции десятки произведений из природного материала.