Плетёт из соломки, вяжет и вышивает крестиком – мастер ремёсел из Дзержинска показала лучшие изделия

Ее жизнь – океан творчества. В нем она как рыба в воде. Знакомимся с волшебницей на все руки – Людмилой Авлосевич из Дзержинска. Ее мастерская напоминает шкатулку ремесел. Бумажная лоза, валяные игрушки, вышивка крестиком, вытинанка и многое другое.

У нашей героини особый дар – за что ни возьмется, все получается! Лепила и рисовала, сколько себя помнит. В детстве шила наряды для кукол и рисовала мелом дом мечты, который спустя время стал реальностью. Творческий путь начался с художественной школы, и со временем хобби стало любимой профессией.

Людмила Авлосевич, мастер народных художественных ремесел Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

Поступила в Бобруйское художественное. Там была инкрустация соломы по дереву и роспись по дереву. Там я взяла азы этой техники. Одно время работала в «Скарбнице». Там я познакомилась с плетением соломы. Потом я работала в школе с детками, там были кружки, я их всегда называла «очумелые ручки», потому что мы старались делать все. Я хотела показать детям и ту же самую солому, и макраме, и роспись.

Сейчас есть новые задумки для фестиваля «Слуцкие пояса».