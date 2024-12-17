Изначально вытинанку использовали для оформления документов. Узнали интересные факты о белорусском искусстве

В столичном Дворце детей и молодежи продолжают традиции предков и учат детей разного возраста делать картины из бумаги. Получаются необычные украшения для домов и расписные открытки для близких. История белорусской вытинанки началась в XVI веке. И изначально ее использовали совсем не для украшения интерьера, а для документов. Такое оформление придавало особую важность.

Алина Трус, корреспондент: Белорусское искусство покоряет мир. Народная вытинанка пополнила список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Секреты мастерства передавались из уст в уста и дошли до наших дней.

Светлана Калистратова, руководитель изостудии Минского государственного дворца детей и молодежи:

Печати оформляли вытинанкой, сам лист для документов оформляли. И потом уже стали украшать интерьер. Вытинанка в Беларуси то была очень популярна, то совсем забывалась. Где-то с 80-х годов ХХ столетия началось возрождение вытинанки в Беларуси.

Уникальность вытинанки в ее простоте. Это очень удобный и бюджетный вид творчества.