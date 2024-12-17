Изначально вытинанку использовали для оформления документов. Узнали интересные факты о белорусском искусстве

Алина Трус, корреспондент:
Белорусское искусство покоряет мир. Народная вытинанка пополнила список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Секреты мастерства передавались из уст в уста и дошли до наших дней.
В столичном Дворце детей и молодежи продолжают традиции предков и учат детей разного возраста делать картины из бумаги. Получаются необычные украшения для домов и расписные открытки для близких. История белорусской вытинанки началась в XVI веке. И изначально ее использовали совсем не для украшения интерьера, а для документов. Такое оформление придавало особую важность.