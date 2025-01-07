11 тематических локаций представлены на выставке «Моя Беларусь». Каждый найдёт себе что-то по вкусу

11 тематических локаций на 30 тысячах квадратных метров. На каждой можно проникнуться историей страны и увидеть достижения в разных областях. Все это выставка «Моя Беларусь». Она стала центром притяжения для жителей столицы и других белорусских городов. Начнем наше знакомство с Витебской области. Там расположен самый древний город Беларуси.

Артемий Василевич, сотрудник Витебского областного краеведческого музея:

Мы пытались объединить все, начиная от истории, представленной Полоцком, колыбелью белорусской государственности, самым древним городом Беларуси, и дальше продолжая историю тем, чем гордится Витебская область. Историей Витебска, фестивальные истории, нашим театром. Здесь у нас декорации из спектакля «Нестерка», который является брендовым спектаклем театра Якуба Коласа, которым мы тоже очень гордимся. У нас есть караоке со звездой, где можно себя попробовать на сцене «Славянского базара».

А здесь расположился уголок культуры и искусства страны. На нем представили самые знаковые ремесла. Среди них лоскутное шитье.

Валентина Сидоренко, мастер народных художественных ремесел:

Издревле в Беларуси ценилась ткань. Выпускалась она только вручную и небольшим метражом. То есть каждый кусочек ткани имел свою цену дорогую. Из кусочков ткани шились даже одеяла обереговые для младенцев, в том числе плелись коврики. Крючком ли вязали их либо нашивали на каждую тряпочку маленькие лоскутики.