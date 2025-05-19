В Минске пройдёт фестиваль-ярмарка «Вясновы букет»

Выбиванка, ткачество, изделия из глины и дерева – с уникальным творчеством из разных регионов страны можно будет познакомиться в Минске. Свыше 400 ремесленников со всей Беларуси соберутся на площадке Верхнего города, где к открытию готовится фестиваль-ярмарка «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 мая с 12:00 до 18:00 гостей ожидают мастер-классы, выступления творческих коллективов, исполняющих белорусские народные песни и танцы. А самое главное – продажа необычных сувениров, чья история изготовления берет начало со Средних веков. Это предметы интерьера из лозы и работы в технике соломоплетения. А еще этнические аксессуары и предметы гардероба, вышитые руками мастериц, которые последние годы не сходят со страниц мирового глянца.

Алена Рысник, мастер-ткач Саковщинского центра культуры: Участие я принимаю четвертый год. Представлен будет пояс Воложинского района на ниту. Он традиционно представляется на «Вясновым букете». Занимает уже не первый год первое место.

Ольга Якобсон, директор Республиканского центра национальных культур:

Это удивительная возможность для участников фестиваля показать себя, поучиться у других таких же народных мастеров, которые привозят свои умения, чем они занимаются, чего они достигли, чем может гордиться наша Республика Беларусь. Потому что наши уникальные мастера изготавливают такие произведения искусства, которые просто-напросто могут находиться во многих национальных музеях мира.

Ярмарка пройдет уже 16-й раз. Такие фестивали – возможность прикоснуться к белорусской идентичности и больше рассказать о нашей стране гостям из других стран.