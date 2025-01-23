Творческий подход и сохранение традиций – мастер Квасыничского центра ремесел обучает детей ткачеству

Соломоплетение, ткачество, вытинанка и вышивка – в центральном регионе активно развивают народные промыслы. В каждом районе работают кружки и клубы по интересам, а список народных мастеров Беларуси ежегодно пополняют новые имена. Чем живет самобытное творчество – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Квасыничский центр ремесел Слуцкого районного центра народного творчества – настоящая творческая кузница. Здесь сохраняют и берегут наследие Слуцкого края, а еще передают традиции молодому поколению. Найти хобби по душе здесь сможет каждый. Научиться мастерить из соломки или сделать сувенир из глины – множество различных направлений.

Первая ассоциация со слуцкими традициями – конечно, пояса. В центре ремесел среди различных видов направлений творчества особый акцент – на плетении. Ручное производство, творческий подход и сохранение традиций – здесь создают настоящие произведения искусства. За работой – Наталья Баринь, мастер центра вот уже много лет обучает малышей старинному ремеслу.

Наталья Баринь, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:

Я родом отсюда, только что с другой деревни. По образованию сама я закройщик мужской и женской верхней одежды, заканчивала бобруйское училище по специальности закройщик. Работала в этом здании, во время перестройки закрылась швейная мастерская, открывался у нас центр ремесел. И я как-то решила попробовать себя в другом виде деятельности. Были люди, мне подсказали, с фабрики художественных изделий заправили станок ткацкий, была ткачиха, тоже на фабрике художественных изделий, но она местная. Мы с ней за день все разобрали, потому что книг тогда по ткачеству я нигде не нашла. Все рассказала, показала. Что записала, что запомнила – вот так и осталась. Так как специальной литературы по обучению ткачеству не было, мастер общалась с местными жителями, перенимала опыт и сама воссоздала это направление.