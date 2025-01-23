Творческий подход и сохранение традиций – мастер Квасыничского центра ремесел обучает детей ткачеству
Соломоплетение, ткачество, вытинанка и вышивка – в центральном регионе активно развивают народные промыслы. В каждом районе работают кружки и клубы по интересам, а список народных мастеров Беларуси ежегодно пополняют новые имена. Чем живет самобытное творчество – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Квасыничский центр ремесел Слуцкого районного центра народного творчества – настоящая творческая кузница. Здесь сохраняют и берегут наследие Слуцкого края, а еще передают традиции молодому поколению. Найти хобби по душе здесь сможет каждый. Научиться мастерить из соломки или сделать сувенир из глины – множество различных направлений.
Первая ассоциация со слуцкими традициями – конечно, пояса. В центре ремесел среди различных видов направлений творчества особый акцент – на плетении. Ручное производство, творческий подход и сохранение традиций – здесь создают настоящие произведения искусства. За работой – Наталья Баринь, мастер центра вот уже много лет обучает малышей старинному ремеслу.
Наталья Баринь, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:
Я родом отсюда, только что с другой деревни. По образованию сама я закройщик мужской и женской верхней одежды, заканчивала бобруйское училище по специальности закройщик. Работала в этом здании, во время перестройки закрылась швейная мастерская, открывался у нас центр ремесел. И я как-то решила попробовать себя в другом виде деятельности. Были люди, мне подсказали, с фабрики художественных изделий заправили станок ткацкий, была ткачиха, тоже на фабрике художественных изделий, но она местная. Мы с ней за день все разобрали, потому что книг тогда по ткачеству я нигде не нашла. Все рассказала, показала. Что записала, что запомнила – вот так и осталась.
Так как специальной литературы по обучению ткачеству не было, мастер общалась с местными жителями, перенимала опыт и сама воссоздала это направление.
Наталья Баринь:
На людей шила одежки, их преображение было, а это тоже самое – чтоб рушник был красивый, узор был красивый, чтоб все было ниточка к ниточке. Были трудности. Сделать основы, переплетение нитей основы с нитями ткани – ну это переплетение. Заправляется в узоры, они создаются разные: где выбираются, где они заложены уже в ткацком станке. По моему пониманию, это переплетение нитей утка и нитей основы. Иногда так это легко, а иногда ну никак не идет. Выбираешь узор – ошибка за ошибкой, распускаешь обратно нитки. А иногда так легко, с вдохновением. И каждый раз делаешь одну вещь, кажется, ой, красиво, надо еще что-то интереснее придумать, потому что вот это получилось. Надо совместить это и еще что-то добавить, получится уже другое. Увлекательная работа.
Работа на ткацком станке требует особой усидчивости и терпения, отмечает Наталья Баринь. Это долгий и кропотливый процесс. Для получения красивого узора, бывает, нужно потратить и несколько часов.
Подробности в видеоматериале.