У ворот этого белоруса вас встретят Баба-яга и домовой – побывали на «сказочном» участке резчика по дереву

Дом мастера из Молодечно виден издалека. Такое ощущение, что вы попали в сказку. Баба-Яга, домовой, лесная компания и даже викинг. И вся эта красота – дело рук Дмитрия Голговского.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Люди, которые здесь проходят мимо вашего дома, сразу думают: какая-то агроусадьба, да?