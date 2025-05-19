У ворот этого белоруса вас встретят Баба-яга и домовой – побывали на «сказочном» участке резчика по дереву
Дом мастера из Молодечно виден издалека. Такое ощущение, что вы попали в сказку. Баба-Яга, домовой, лесная компания и даже викинг. И вся эта красота – дело рук Дмитрия Голговского.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Люди, которые здесь проходят мимо вашего дома, сразу думают: какая-то агроусадьба, да?
Дмитрий Голговский, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Да, бывали такие истории. У меня даже у родителей есть такой домик в деревне. Так же, как и свой дом, оформляю и им дом. Сейчас начинается летний сезон. Бывают такие даже моменты, что останавливается возле дома целая колонна машин, потому что трасса Минск-Нарочь проездная. Все фотографируются, всем интересно.
Четверть века умелец трудится на Минский мебельный центр, а все свободное время посвящает любимой семье и творчеству. 15 лет назад самоучка начинал с обыкновенных ложек. Методом проб и ошибок нашел свой стиль.
Его потрясающие скульптуры с белорусским колоритом восхищают людей в жизни и собирают лайки в соцсетях.
Подробности смотрите в видео.