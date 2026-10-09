Новости по тегу #МВД Беларуси

Свой поступок он объяснил тем, что заказ пришлось слишком долго ждать. Теперь за такую выходку мужчине придется отвечать по закону.
Оказывать реальные услуги аферист и не планировал, а деньги потратил на личные нужды.
За истекшие 24 часа в органы внутренних дел обратились более 200 граждан с сообщениями о звонках мошенников.
В Беларуси сохраняется устойчивая тенденция к снижению подростковой преступности. Такие данные озвучили в Генеральной прокуратуре по итогам проверки исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За последние сутки в милицию поступило более сотни обращений, связанных с действиями телефонных мошенников. Оперативные действия правоохранителей и внимательное отношение граждан позволили не допустить большую часть противоправных схем.
Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Минска выявлена схема системной коррупции на территории трех областей Беларуси.
При силовой поддержке бойцов спецподразделений МВД задержаны 19 фигурантов дела. Преступники забирали наличные из закладок, превращали их в криптовалюту и отправляли нанимателям.
Особое внимание инспекторы уделят участкам с высоким риском аварий. Для повышения эффективности работы задействуют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности – это позволит оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
Оперативные действия правоохранителей и внимательность жителей помогли не допустить большую часть атак.
На поиски заплутавших бросают все силы: подключаются милиция, спасатели и лесники. Но не всегда история заканчивается благополучно. Чтобы обезопасить себя и не заставлять волноваться близких, важно соблюдать базовые правила.
МВД просит водителей и пассажиров заранее планировать свои маршруты.
Всю неделю команды столичного ГУВД и областных управлений внутренних дел соревновались на нескольких этапах: огневая, строевая, специальная, тактическая и физическая подготовка, служебный биатлон и скоростное маневрирование.
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