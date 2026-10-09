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Новости по тегу #МВД Беларуси

В Минске мужчина облил кипятком работницу ресторана быстрого обслуживания
09 октября 2026 14:07

В Минске мужчина облил кипятком работницу ресторана быстрого обслуживания

Житель Мозыря размещал фейковые объявления о помощи с открытием виз – возбуждено уголовное дело
06 октября 2026 14:30

Житель Мозыря размещал фейковые объявления о помощи с открытием виз – возбуждено уголовное дело

Четыре курьера телефонных аферистов задержаны за сутки – МВД
06 октября 2026 06:57

Четыре курьера телефонных аферистов задержаны за сутки – МВД

Подростковая преступность в Беларуси снизилась почти на 40%
06 октября 2026 06:37

Подростковая преступность в Беларуси снизилась почти на 40%

МВД задержало двух курьеров, работавших на телефонных мошенников
05 октября 2026 06:54

МВД задержало двух курьеров, работавших на телефонных мошенников

На территории Минской, Брестской и Гродненской областей выявлено взяточничество в сфере АПК
04 октября 2026 09:47

На территории Минской, Брестской и Гродненской областей выявлено взяточничество в сфере АПК

МВД: в Минской области задержано 19 курьеров телефонных мошенников
03 октября 2026 12:38

МВД: в Минской области задержано 19 курьеров телефонных мошенников

В выходные ГАИ обеспечит контроль на дорогах страны
03 октября 2026 11:52

В выходные ГАИ обеспечит контроль на дорогах страны

МВД: свыше 200 обращений о звонках телефонных мошенников зарегистрированы за сутки
03 октября 2026 09:07

МВД: свыше 200 обращений о звонках телефонных мошенников зарегистрированы за сутки

В МВД напомнили о правилах безопасности при сборе ягод и грибов в лесу
02 октября 2026 07:02

В МВД напомнили о правилах безопасности при сборе ягод и грибов в лесу

В Минске 1 и 2 октября ограничат движение на ряде центральных улиц и магистралей
01 октября 2026 06:54

В Минске 1 и 2 октября ограничат движение на ряде центральных улиц и магистралей

Итоги конкурса профмастерства среди подразделений патрульно-постовой службы и ОМОН подвели в Минске
28 сентября 2026 08:31

Итоги конкурса профмастерства среди подразделений патрульно-постовой службы и ОМОН подвели в Минске