В Витебской области задержана группа мошенников за оформление карт на других людей в зарубежных банках

Оперативники 7‑го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Витязь» задержали 8 участников организованной группы – жителей Витебской области в возрасте от 22 до 37 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено: фигуранты подыскивали граждан с антисоциальным образом жизни, оформляли на их данные платежные карты в зарубежных банках, а реквизиты продавали злоумышленникам из соседней страны.

Алексей Борисенок, начальник управления по Витебской области ГУБОПиК МВД Беларуси:

Указанные банковские платежные карты в дальнейшем участвовали в так называемых «серых» финансовых схемах, а также использовались мошенниками для вывода денежных средств, полученных преступным путем на территории Союзного государства. Общий преступный доход составил не менее 200 тысяч белорусских рублей. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Как подчеркнули в МВД, все такие схемы выявляются, участники устанавливаются и привлекаются к ответственности. Работа по пресечению деятельности дроповодов продолжается. Правоохранители напоминают: использование чужих персональных данных и платежных инструментов в незаконных схемах неизбежно приводит к уголовной ответственности.