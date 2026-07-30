В Минске задержали троих иностранцев, пытавшихся украсть крупную сумму из коттеджа

Оперативники Центрального РУВД столицы получили информацию о неизвестных в масках, которые провели разведку частного домовладения в Минске и скрылись на территории России. Во взаимодействии с коллегами установлены личности подозреваемых – трое иностранцев, ранее судимых за тяжкие преступления. Их целью было хищение крупной суммы наличных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через день сыщики получили данные о повторном въезде фигурантов в Беларусь. Система мониторинга общественной безопасности зафиксировала их нахождение в Минске. В полночь злоумышленники подъехали к коттеджу, взломали стеклопакет и проникли внутрь.

Владимир Кубраков, заместитель начальника УВД администрации Центрального района Минска: Злоумышленникам был известен код от двери входных ворот. С учетом этого они не перелезали забор, спокойно зашли, обошли дом с тыльной стороны, вскрыли стеклопакет и пытались вскрыть кабинет, в котором находились все денежные средства, которые были в сейфе.

Артем Михневич, заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома:

На момент совершения преступления хозяева дома находились за пределами Республики Беларусь на отдыхе. Несмотря на принимаемые меры конспирации, данная группа была задержана в момент совершения преступления сотрудниками уголовного розыска Центрального РУВД города Минска и ГУВД Мингорисполкома при поддержке бойцов спецподразделений. Сотрудниками ОМОН было применено огнестрельное оружие. При личном досмотре задержанных и осмотре автомобиля обнаружены и изъяты специальные инструменты для незаконного проникновения в жилище, комплекты сменной одежды, маски, перчатки, фомка, а также иные предметы, использовавшиеся при подготовке к совершению преступления.

Следователи возбудили уголовное дело за кражу организованной группой в особо крупном размере. Проверяется участие задержанных в аналогичных преступлениях в Беларуси и странах СНГ. МВД подчеркивает: оперативная обстановка под контролем, преступная деятельность пресекается жестко и своевременно.