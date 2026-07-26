Конфликт в столичном такси. История уже получила предварительную правовую оценку – разбираемся

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Осмелюсь предположить, вас могла удивить история с таксистом-иностранцем, который обидел белоруску. Ну, по крайней мере, так было заявлено общественности.
В моменте водитель начинает очень громко включать музыку. Настолько громко, что ты как будто бы в каком-то клубе. И я попросила, говорю: сделайте, пожалуйста, потише. На что он нам с Юлей ответил: закройте рот. Я сразу первый раз не услышала. Я говорю: Юль, что он сказал? Она говорит: закрой рот, он сказал. У меня просто вот такие глаза навыкате. Я такая: в смысле, как вы общаетесь с пассажирами, вы на рабочем месте. На что он мне говорит: я не работаю.
А на самом деле он очень плохо по-русски говорит, это нерусский. И в этот момент я говорю: я сейчас все буду фиксировать на видео телефона, потому что такое общение недопустимо. Он начал показывать нам фак, говорить какие-то суперплохие слова, начал руками кидаться в мой телефон.
Телефон падает мне на колени, я вот так вот голову нагибаю, говорю: Юля, снимай. И он берет, чтобы вы понимали, спереди ударяет меня по лицу. После этой ситуации я вообще не знаю, как можно ездить на такси, у меня уже панический страх появился ко всем.
Алена Сырова:
История уже получила и продолжение, и предварительную правовую оценку. Во-первых и в основных, я не оправдываю и не защищаю никого. Но министр внутренних дел, комментируя ситуацию, сказал следующее.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Действительно иностранный гражданин, который приехал в нашу страну, является студентом одного из вузов. Парень, который хочет учиться, хочет заработать копейку и, естественно, подрабатывает в такси.
Начали разбираться. Парень сразу раскаялся. Говорит, девушка представилась сразу же блогершей. Оказывается, всю дорогу, пока они ехали, они снимали этого парня на мобильный телефон. Русский не совсем хорошо знает. Он попросил: уберите телефон. Несколько раз попросил. Но потом, видно, не выдержали нервы, ударил рукой, хотел выбить телефон.
В итоге она написала заявление. Да, по его действиям мы, конечно, разберемся. Но как только это появилось в сети Интернет, все граждане Республики Беларусь, да, наверное, не только Республики Беларусь, те, кто читал, в отзывах пишут: депортировать его, посадить и так далее. В каждой ситуации надо разбираться.
Алена Сырова:
Странно, что белорусы, которые гордятся на весь мир своей добротой и тактичностью, законопослушностью, решили снимать кого-то без согласия. Слушайте, ну вы бы тоже были не в восторге, правда? У нас, вообще-то, делать этого нельзя, неважно, гость или соотечественник. И да, бить кого-то в Беларуси тоже запрещено.
Отсюда второй момент и очень тревожный тренд. Прежде чем позвонить 102, прямо там, на месте, у девушек возникло желание снимать и потом запилить пост. Ну, наверное, для того, чтобы зарегистрировать правонарушение? Это может сделать видеорегистратор. Если водитель такси в реестре, конечно, он должен быть. А так, ну, почему бы и не хайпануть? Тем более что милиция на все отреагирует. Правда? Она же даже в Сети рядом.
Куда «пропали» детские консервы ОМКК в металлической банке? Рассказываем.