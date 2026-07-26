Конфликт в столичном такси. История уже получила предварительную правовую оценку – разбираемся

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель:

Осмелюсь предположить, вас могла удивить история с таксистом-иностранцем, который обидел белоруску. Ну, по крайней мере, так было заявлено общественности.

В моменте водитель начинает очень громко включать музыку. Настолько громко, что ты как будто бы в каком-то клубе. И я попросила, говорю: сделайте, пожалуйста, потише. На что он нам с Юлей ответил: закройте рот. Я сразу первый раз не услышала. Я говорю: Юль, что он сказал? Она говорит: закрой рот, он сказал. У меня просто вот такие глаза навыкате. Я такая: в смысле, как вы общаетесь с пассажирами, вы на рабочем месте. На что он мне говорит: я не работаю. А на самом деле он очень плохо по-русски говорит, это нерусский. И в этот момент я говорю: я сейчас все буду фиксировать на видео телефона, потому что такое общение недопустимо. Он начал показывать нам фак, говорить какие-то суперплохие слова, начал руками кидаться в мой телефон. Телефон падает мне на колени, я вот так вот голову нагибаю, говорю: Юля, снимай. И он берет, чтобы вы понимали, спереди ударяет меня по лицу. После этой ситуации я вообще не знаю, как можно ездить на такси, у меня уже панический страх появился ко всем.