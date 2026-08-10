В Минске задержаны «фокусники», обворовывавшие отдыхающих на пляже

Сотрудники Советского РУВД Минска задержали двух «фокусников», которые обворовывали отдыхающих на пляже Цнянского водохранилища. 20-летний продавец и его 16-летний приятель высматривали сумки, оставленные без присмотра, и накрывали их своим покрывалом. А затем делали вид, что встряхивают его, – и в этот момент забирали чужое имущество. Правоохранители установили три эпизода краж. Ущерб – более 1300 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС УВД Советского района Минска:

По словам самих фигурантов, документы, смарт-кошельки они выбрасывали в лесу. А мелкую электронику – парогенераторы, зарядные устройства, наушники – оставляли себе. Похищенные деньги злоумышленники тратили на личные нужды. Известно, что ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Напоминаем: столичные пляжи находятся под пристальным вниманием милиции. Общественный порядок там обеспечивают комплексно. В работе задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности, а береговую зону регулярно патрулируют наряды милиции.

Милиция призывает отдыхающих быть внимательнее: не брать на пляж дорогое имущество, не оставлять сумки за спиной, а при любых подозрениях сообщать по номеру 102 или через чат‑бот «Мы всегда рядом».