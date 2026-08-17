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Горносько заняла 6-е место с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике

17 августа 2026 11:05
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Белорусские грации завершили выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день планетарного форума Алина Горносько представила сложнейшую программу в финале упражнения с лентой. Наша спортсменка ошиблась лишь при выполнении последнего элемента и получила от судей 28 баллов и 550 тысячных. Этой оценки не хватило для медали – она заняла 6‑е место. Также соотечественница выступала с мячом – в решающей стадии она замкнула восьмерку лучших. В групповых упражнениях в финале с пятью мячами наша команда стала 6‑й.

# Алина Горносько

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