Уборочная кампания: в Могилевской области работает передовой отряд МВД

На полях страны идет напряженная уборочная кампания, сотрудники милиции обеспечивают не только безопасность, но и оказывают прямую помощь сельхозпредприятиям. По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова в Могилевской области сформирован передовой отряд – участковые, оперативные дежурные, инспекторы ГАИ, сотрудники охраны и других служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добровольцы прошли обучение по управлению сельхозтехникой, освоили настройку и ремонт машин в полевых условиях. Их направляют в хозяйства, где урожай подошел быстрее и требуется дополнительная техника и люди. Сейчас милиционеры помогают в уборке озимого ячменя в Белыничском, Дрибинском и Костюковичском районах, затем перейдут к другим культурам.

У нас не было сомнений – идти или не идти. Мы сразу приняли решение, что будем помогать сельскохозяйственным аграриям. Труд – нелегкий. Приходится выкладываться на все возможные силы. Уборка урожая – это дело общее, и мы милиционеры, как никто, понимаем, что командной работой мы достигнем высоких результатов.

Уборочная идет круглосуточно. Милиционеры выполняют задачи в условиях высокой нагрузки и жестких сроков. Особое внимание – хозяйствам, где каждая минута влияет на сохранность урожая. Для тех, кто любит родную землю и стоит на страже правопорядка, помощь аграриям – не формальность, а осознанный долг. В горячую пору уборки нет задачи важнее, чем собрать выращенное без потерь.