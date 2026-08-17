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Новополоцкий «Химик» на выезде одержал первую победу в Кубке Салея

17 августа 2026 11:06
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Новополоцкий «Химик» на выезде одержал первую победу в Кубке Салея. В поединке против «Могилева» хозяева открыли счет в начале второго периода – в большинстве отличился Дмитрий Колготин. Восстановил паритет Вячеслав Аксенов менее чем через 5 минут. Однако под занавес игрового отрезка Колготин оформил дубль и вновь вывел львов вперед. В заключительной 20‑минутке новополочанам удалось совершить камбэк. Сначала Михей Новик отличился в меньшинстве, а после Айрат Мурзин поставил точку в противостоянии. Итог – 3:2 в пользу «Химика».

Также «Витебск» одержал уверенную победу над оршанским «Локомотивом», а жлобинский «Металлург» был сильнее «Гомеля».

# Хоккей

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