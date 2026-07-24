В Минобороны начали проверку обстоятельств ДТП, в котором погибли двое военнослужащих

Министерство обороны и Следственный комитет выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло этим утром на трассе Осиповичи – Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих.

Андрей Гаркуша, ВРИО начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Сегодня около 8 часов на 12 километре автодороги Осиповичи – Барановичи, по предварительной информации, 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Находившиеся в кузове автомобиля 21-летний и 26-летний пассажиры погибли на месте. Еще 15 человек доставлены в больницу.