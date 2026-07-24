В Минобороны начали проверку обстоятельств ДТП, в котором погибли двое военнослужащих

Министерство обороны и Следственный комитет выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло этим утром на трассе Осиповичи – Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство обороны и Следственный комитет выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло этим утром на трассе Осиповичи – Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.
Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих.
Андрей Гаркуша, ВРИО начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Сегодня около 8 часов на 12 километре автодороги Осиповичи – Барановичи, по предварительной информации, 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Находившиеся в кузове автомобиля 21-летний и 26-летний пассажиры погибли на месте. Еще 15 человек доставлены в больницу.
Большинство из пострадавших продолжат лечение в Главном военном клиническом медицинском центре. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны. Военное ведомство выразило глубокие соболезнования родным погибших, их семьям будет оказана всесторонняя помощь.