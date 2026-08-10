На базе минского ОМОНа завершился открытый турнир по рукопашному бою

Три дня испытаний, жара и максимальная концентрация. На базе столичного ОМОНа завершился республиканский открытый турнир по рукопашному бою с преодолением полосы препятствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение трех дней 70 участников из 11 силовых сборных проходили испытания на прочность. Столичный ОМОН выступал вне зачета. Соперники преодолевали сложную полосу препятствий, а затем выходили на ковер. Жара серьезно усложняла прохождение дистанции, но не повлияла на финальные результаты.

В турнирной таблице третье место занял ОМОН Гродненской области, на втором месте – представители Витебского региона, победитель – ОМОН Минщины. Лучших поздравил первый заместитель начальника ГУВД Минска Андрей Бакач. Он отметил стойкость бойцов, их готовность работать в любых условиях и высокий уровень подготовки. Отдельно наградили победителей личных зачетов в разных весовых категориях. Турнир стал ярким примером силы, выносливости и командного духа.