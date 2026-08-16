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Как обезопасить себя при походе в лес? Рассказали в МВД Беларуси

16 августа 2026 13:46
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В МВД Беларуси все чаще поступают сообщения об исчезновении любителей сбора ягод и грибов. В таких случаях немедленно начинаются поисковые мероприятия. Задействуют также представителей экстренных служб, кинологов и волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обезопасить себя при походе в лес? Рассказали в МВД Беларуси-2

В правоохранительных органах отмечают, чаще всего поиски осложняются отсутствием мобильной связи с пропавшим. Поэтому, отправляясь в лес, необходимо предупредить об этом близких. Зарядить телефон, взять еду, воду и спички, а также надеть яркую одежду. 

Как обезопасить себя при походе в лес? Рассказали в МВД Беларуси-4

Сергей Башура, ВрИОД начальника Любанского РОВД:
В случае потери ориентировки сохраняйте самообладание. Исключите хаотичное передвижение. Определите линейные ориентиры, линии электропередач, грунтовые дороги. Двигайтесь на звук. С наступлением темноты передвижение по лесному массиву запрещено. Необходимо обустроить место временной дислокации, развести костер.

Чем быстрее поступит сигнал о потерявшемся человеке, тем выше вероятность благополучного исхода.

# МВД Беларуси # Происшествия в лесу

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