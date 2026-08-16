Как обезопасить себя при походе в лес? Рассказали в МВД Беларуси

В МВД Беларуси все чаще поступают сообщения об исчезновении любителей сбора ягод и грибов. В таких случаях немедленно начинаются поисковые мероприятия. Задействуют также представителей экстренных служб, кинологов и волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правоохранительных органах отмечают, чаще всего поиски осложняются отсутствием мобильной связи с пропавшим. Поэтому, отправляясь в лес, необходимо предупредить об этом близких. Зарядить телефон, взять еду, воду и спички, а также надеть яркую одежду.