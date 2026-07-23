На базе ОМОН провели практический спецкурс для отрядов народного ополчения

Для руководителей и кандидатов в отряды народного ополчения проведен комплексный подготовительный сбор. В мероприятии участвовали представители столичного ГУВД, Мингорисполкома, военного комиссариата и районных управлений внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках теоретической части специалисты рассказали о правовых основах создания народных ополчений, средствах внутренней связи и особенностях организации работы. Добровольцы активно задавали вопросы и предлагали улучшения тренировочного процесса. В практическом блоке участники ознакомились с техникой и вооружением минской милиции, базовыми методами противодействия беспилотникам, повторили приемы оказания первой помощи, выполнили упражнения по владению оружием и задержанию правонарушителей.

Александр Зенькович, участник сбора: На сегодняшний момент, я считаю, это очень грамотное решение со стороны руководства ГУВД, Мингорисполкома – организовать подобное занятие именно с народным ополчением. Восстановить свои какие‑то знания, во‑первых, в первой медицинской подготовке. Буквально вот уже прошли занятия, где мы практически попробовали жгуты, а также наложить первые средства остановки кровообращения. Ну, очень большая польза всего этого. Помимо этого, ознакомились с новыми образцами вооружения, с дронами, со средствами борьбы с дронами. Все работает в формате диалога, а не только как начитка какой‑то там теории. Очень интересно и очень полезно, повторюсь.

Михаил Чертков, участник сбора:

Мы прибыли на сбор с внуком, потому что мой внук – тоже будущий защитник родины. Он хочет быть как папа. Его папа тоже служит в милиции, и как дедушка. Да, люди, которые служили, они понимают, что защита родины – это не только их долг, это их прямая обязанность.

Участникам, уже внесшим вклад в формирование отрядов, вручены благодарности. Главная цель подобных практикоориентированных сборов, которые станут регулярными – поддержание высокого уровня готовности к охране общественного порядка при любой оперативной обстановке.