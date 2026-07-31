Командно-штабные учения под руководством главы МВД прошли в Гродненской области

Под руководством министра внутренних дел накануне прошел второй день комплексных командно‑штабных учений. Глава ведомства контролировал действия участников по видеосвязи, а на вводных по пресечению массовых беспорядков и освобождению заложников присутствовал лично. Цель – проверка готовности органов внутренних дел и внутренних войск к действиям в особых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая вводная – в Большой Берестовице: штурм объекта, где укрылись преступники, работа в условиях ограниченной видимости, параллельная разведка прилегающей территории. Вторая – Лида: освобождение заложников в здании школы, эвакуация гражданских. Третий сценарий – самый сложный – в войсковой части Гродно: захват социально‑культурного объекта, массовые беспорядки, работа ОМОНа и спецподразделения «Тайфун», тушение очага возгорания силами МЧС, оцепление территории военнослужащими Западного оперативного командования.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Учения по пресечению массовых беспорядков у нас проходят по всей стране. Я хочу поблагодарить оперативно‑ситуационный штаб УВД Гродно, которые обобщили всю ту информацию, которая была в других регионах и, естественно, конечно, переложили на Гродно. Гродненская область – она особенная. Здесь располагается граница, много очень леса. Это все необходимо учитывать.

Министр подчеркнул важность информационной безопасности: отслеживание настроений на предприятиях, контроль групповых чатов, формирование списков ветеранов и дружинников, готовых встать в строй при осложнении обстановки. В фокусе – безопасность сотрудников, защита их семей и исполнительская дисциплина. Учения продолжают укреплять слаженность ведомств на всех этапах.