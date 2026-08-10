Белорусские аграрии намолотили более 6 млн тонн зерна

За ходом уборочной кампании следит вся страна. Высокий намолот – основа продовольственной безопасности и экспортного потенциала. Общереспубликанский каравай уже превысил 6 миллионов тонн, убрано около 70 % площадей зерновых и зернобобовых культур (с учетом рапса, без кукурузы), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ориентирует аграриев на показатели 2025 года, подчеркивая: «Превзойти прошлый год – хорошо. Но даже повторить его – неплохо, потому что урожай был очень высоким».

Механизаторы работают допоздна: каждый погожий час сейчас буквально на вес золота. К жатве подключились и военнослужащие внутренних войск МВД – помощь, которая стала системной и ощутимой.

Андрей Гудыно, заместитель директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Александрийское»:

Ну, конечно же, военнослужащие внутренних войск – это долгожданная помощь, которую мы уже на протяжении нескольких лет ощущаем и каждый раз обращаемся к министру внутренних дел, к командующему внутренними войсками в помощи в выделении военнослужащих внутренних войск для проведения уборочной кампании и непосредственно посевной кампании. Труд военнослужащих внутренних войск, он, конечно же, подчеркивает, во-первых, это дисциплинированность, которая присуща военнослужащим, но и также отношение к земле, возделыванию культур и уборке урожая.