Новости по тегу #Музей истории Великой Отечественной войны

Посетить экспозицию можно до 15 сентября. Это уже второй совместный проект музеев – прошлогодняя выставка о Великой Победе за 2,5 месяца привлекла более 20 тысяч человек.
Экспозиция включает в себя порядка 160 рисунков и зарисовок, сделанных на передовой, которые сохранили живое дыхание войны.
Всего в рядах Красной Армии на фронте сражалось более 800 тысяч представительниц прекрасного пола. Это связистки, летчицы и медсестры, которые наравне с мужчинами приближали разгром врага.
Экспозиция детально рассказывает о преступлениях гитлеровцев на белорусской земле, а также о масштабной работе Чрезвычайной государственной комиссии по их расследованию.
В нем и первые, еще робкие строки школьников, и размышления рабочей молодежи, и зрелое, выстраданное слово признанных писателей и поэтов. Их объединила одна тема – бессмертный подвиг советского народа.
Выставка работает до 14 января с 10 утра до 19 вечера.
Окунуться в мир загадок и приключений можно 30 декабря, 3 и 8 января.
Музей открылся 22 октября 1944 года и в 2025 году отмечает 81-летию. С его экспонатами ознакомились два десятка юных художников.
Вниманию посетителей представлена уникальная медаль.
В экспозиции представлены редкие архивные материалы, фото- и видеохроника.
На этот раз хранители фондов выставили фотопортрет ветерана Великой Отечественной войны.
Более 70 ребят, отличившиеся в учебе и спорте, получили уникальную возможность отправиться в поездку по Беларуси и почтить память героев Великой Отечественной войны.
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