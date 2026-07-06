Прямой эфир

Новости по тегу #Музей истории Великой Отечественной войны

Временная экспозиция «От Курска до Минска» открылась в музее истории Великой Отечественной войны
06 июля 2026 07:21

Временная экспозиция «От Курска до Минска» открылась в музее истории Великой Отечественной войны

В Музее ВОВ открыли экспозицию «В бою и на привале»
02 мая 2026 18:15

В Музее ВОВ открыли экспозицию «В бою и на привале»

В музее истории ВОВ открылась выставка, посвященная женщинам-героиням
09 марта 2026 07:52

В музее истории ВОВ открылась выставка, посвященная женщинам-героиням

Выставка к 80-летию Минского судебного процесса открылась в Музее истории ВОВ
30 января 2026 08:12

Выставка к 80-летию Минского судебного процесса открылась в Музее истории ВОВ

Сборник молодых авторов «Поэзия Подвига» представили в Музее истории ВОВ
30 января 2026 06:11

Сборник молодых авторов «Поэзия Подвига» представили в Музее истории ВОВ

В Музее истории Великой Отечественной войны работает выставка «Ёлочные воспоминания»
03 января 2026 08:30

В Музее истории Великой Отечественной войны работает выставка «Ёлочные воспоминания»

Музей ВОВ подготовил уникальную квест-программу «Партизанский подарок»
26 декабря 2025 17:00

Музей ВОВ подготовил уникальную квест-программу «Партизанский подарок»

Пленэр для юных художников организовали в Музее истории Великой Отечественной
22 октября 2025 06:51

Пленэр для юных художников организовали в Музее истории Великой Отечественной

В Музее ВОВ обновили экспозицию «Раритеты войны»
26 сентября 2025 06:27

В Музее ВОВ обновили экспозицию «Раритеты войны»

В Музее истории ВОВ открыли выставку, посвящённую Вьетнамской народной армии
02 сентября 2025 13:40

В Музее истории ВОВ открыли выставку, посвящённую Вьетнамской народной армии

В музее истории Великой Отечественной обновили экспозицию «Раритеты войны»
29 июля 2025 17:46

В музее истории Великой Отечественной обновили экспозицию «Раритеты войны»

Более 70 лучших школьников из разных уголков России посетили музей истории ВОВ
10 мая 2025 17:16

Более 70 лучших школьников из разных уголков России посетили музей истории ВОВ