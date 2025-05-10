Более 70 лучших школьников из разных уголков России посетили музей истории ВОВ

Мир и общее историческое наследие – то, что объединяет молодежь Союзного государства. Школьники из разных уголков России посетили музей истории Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 ребят, отличившиеся в учебе и спорте, получили уникальную возможность отправиться в поездку по Беларуси и почтить память героев Великой Отечественной войны. Во время экскурсии школьники познакомились с богатой экспозицией музея, которая рассказывает о героическом сопротивлении советского народа, тяжелых боях и подвигах фронтовиков. Экспонаты, фотографии, документы и памятные вещи помогают понять важность Победы и ценность мира.

Молодежи надо знать, что такое Победа, видеть это. Все эти постановки пропитаны атмосферой печали, грусти, но в них мы видим то, что дух белорусский, русский, Советского Союза не был сломлен в тот момент. Тогда мы стояли за Победу.

Для меня праздник Великой Победы является очень важным, так как в моей семье мои прадеды, ветераны Великой Отечественной войны, они прошли всю войну. И этот праздник, я считаю, народы должны его передавать из поколения в поколение. Чтобы наше младшее поколение хранило и чтило эту память.

Следующей точкой маршрута у школьников станет посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Ребята пройдут по руинам казарм, увидят Холмские ворота, пропитанные болью и героизмом, склонят головы у Вечного огня, символизирующего неугасающую память о павших героях.