В музее истории ВОВ открылась выставка, посвященная женщинам-героиням

Первые среди равных. В музее Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная женщинам-героиням. Всего в рядах Красной Армии на фронте сражалось более 800 тысяч представительниц прекрасного пола. Это связистки, летчицы и медсестры, которые наравне с мужчинами приближали разгром врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители могут узнать об участии женщин в боевых действиях, внесших неоценимый вклад в Победу. Рассказ сопровождается иллюстрациями и архивными фактами, которые помогают понять важность роли женщины в истории страны. А чтобы изучение залов музея было увлекательным и для самых юных гостей, для них подготовили специальный «квест-бук» – интерактивный путеводитель, превращающий экскурсию в захватывающее путешествие.

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

За период Великой Отечественной войны многие были удостоены званий героев Советского Союза. Например, известно, что 90 фамилий женщин – это герои Советского Союза. Среди них 10 фамилий – это наши белорусские. Наш посетитель с 6 марта по 15-е может ознакомиться с этой важной темой. Подвиги женщин нельзя забывать.

Для детей также работает творческая мастерская по изготовлению цветов из бумаги и пластилина. В этом году музей делает акцент на Год белорусской женщины. Эта тема будет продолжена в новой выставке к 85-летию начала Великой Отечественной войны, где историям женщин-героев также отведут одно из значимых мест.