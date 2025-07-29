В музее истории Великой Отечественной обновили экспозицию «Раритеты войны»

Одна вещь, таящая необычную историю. В музее Великой Отечественной войны в седьмой раз обновилась временная экспозиция «Раритеты войны», посвященная 80-й годовщине Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз хранители фондов выставили фотопортрет ветерана Великой Отечественной войны, участника обороны и освобождения Беларуси Диброва Владимира Андреевича. Снимок был сделан на Западном фронте в 1943 году. Его уникальность связана с историей, которая больше похоже на сюжет кинофильма.

В одном из боев подполковник Дибров едва не был ранен в грудь, но от смерти его спас орден Красной Звезды, вместе с которым в нагрудном кармане и хранился фотоснимок. Поврежденный пулей, портрет на протяжении всей жизни для ветерана оставался реликвией. А в 2009 году потомки Владимира Андреевича передали фотографию музею.