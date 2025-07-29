В музее истории Великой Отечественной обновили экспозицию «Раритеты войны»

Одна вещь, таящая необычную историю. В музее Великой Отечественной войны в седьмой раз обновилась временная экспозиция «Раритеты войны», посвященная 80-й годовщине Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна вещь, таящая необычную историю. В музее Великой Отечественной войны в седьмой раз обновилась временная экспозиция «Раритеты войны», посвященная 80-й годовщине Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз хранители фондов выставили фотопортрет ветерана Великой Отечественной войны, участника обороны и освобождения Беларуси Диброва Владимира Андреевича. Снимок был сделан на Западном фронте в 1943 году. Его уникальность связана с историей, которая больше похоже на сюжет кинофильма.
В одном из боев подполковник Дибров едва не был ранен в грудь, но от смерти его спас орден Красной Звезды, вместе с которым в нагрудном кармане и хранился фотоснимок. Поврежденный пулей, портрет на протяжении всей жизни для ветерана оставался реликвией. А в 2009 году потомки Владимира Андреевича передали фотографию музею.
Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Невозможно сосредоточиться на всем, подчеркнуть уникальность каждого музейного предмета. Поэтому вот такой проект, который мы задумали в этом году, «Раритеты музея», он дает нам возможность, с одной стороны, рассказать о наших коллекциях, что они у нас разные, каждая имеет свою особенность, и представить какой-то один уникальный предмет, чтобы сосредоточиться только на нем, со всех сторон его обыграть и представить нашим посетителям.
Каждый месяц выставка меняет экспонат. В ее рамках уже были показаны самодельное партизанское оружие, икона Евфросинии Полоцкой, с которой солдат Красной армии прошел всю войну, рукописный журнал воинов. Проект продлится до конца года.