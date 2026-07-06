Временная экспозиция «От Курска до Минска» открылась в музее истории Великой Отечественной войны

Ко Дню Независимости в музее истории Великой Отечественной войны открылась временная экспозиция «От Курска до Минска» – это совместный проект с музеем-заповедником «Прохоровское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней собрано около 300 экспонатов: фотографий, реликвий и личных вещей участников войны. Выставка посвящена мужеству солдат, полководцев и партизан, а также взаимосвязи победы в Курской битве и действий белорусских партизан, помогавших Красной армии.

Константин Курганский, директор государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» (Россия):

Вклад Курской битвы и Великого Прохоровского танкового сражения в Великую Победу. А мы знаем, что после Прохоровского сражения немцы уже не наступали. Точно так же, как мы знаем, что после освобождения Минска и после освобождения Беларуси открылась дорога на Берлин к победному маю 1945 года.

Посетить экспозицию можно до 15 сентября. Это уже второй совместный проект музеев – прошлогодняя выставка о Великой Победе за 2,5 месяца привлекла более 20 тысяч человек.