Музей ВОВ подготовил уникальную квест-программу «Партизанский подарок»

Память о войне – это не только страницы учебников и архивные кадры. Она в судьбах людей, в семейных историях и в том, как мы передаем ее следующим поколениям. Сегодня к этому разговору подключаются и современные форматы, способные говорить с детьми и молодежью на понятном им языке. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны подготовили необычную квест-программу «Партизанский подарок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюжет необычен: в канун Нового года партизанский отряд во главе с дедом Михедом подготовил особые подарки, спрятав их по секретной карте. Из-за срочного задания командир не смог указать точное место тайника. Участникам квеста предстоит стать настоящими партизанами: пройти по следам деда Михеда, выполнить задания и разгадать шифры, чтобы отыскать спрятанный новогодний сюрприз.

Дарья Болычева, специалист по социокультурным мероприятиям Музея истории Великой Отечественной войны:

Данный квест «Партизанский подарок» направлен на сплочение детей в команде, на поиск новогодних подарков, которые по легенде спрятал наш командир отряда имени Победы.

Мы каждый год в нашем музее проводим такие программы. Понятное дело, что все это индивидуально. Каждый год мы придумываем разную программу. Всегда это связано с тематикой Нового года, ну и, конечно же, с тематикой музея.

«Партизанский подарок» – это уникальная возможность почувствовать дух Нового года и Рождества, переплетенный с историей мужества и стойкости. Окунуться в мир загадок и приключений можно 30 декабря, 3 и 8 января.