Выставка к 80-летию Минского судебного процесса открылась в Музее истории ВОВ

Никто не забыт и ничто не забыто! В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка к 80-летию Минского судебного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция детально рассказывает о преступлениях гитлеровцев на белорусской земле, а также о масштабной работе Чрезвычайной государственной комиссии по их расследованию. Представлены уникальные архивные материалы: акты, протоколы, свидетельские показания, а также партизанские издания. Посетителям презентовали документальный фильм «Суд народа». Лента рассказывает о деталях исторического процесса.

Максим Дубров, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Минский судебный процесс проходил с 15 по 29 января 1946 года в Минске. Было представлено на нем 18 подсудимых, военнослужащие вермахта, войск СС, члены оккупационных органов власти, полицейских и карательных формирований, исключительно граждане Германии гитлеровской. Все они понесли заслуженные наказания.

Выставка стала продолжением цикла мероприятий, посвященных Победе над нацизмом. В декабре 2025 года в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открыли экспозицию о Нюрнбергском процессе. Такие проекты – дань напоминание о неотвратимости наказания за преступления против человечества.