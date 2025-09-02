В Музее истории ВОВ открыли выставку, посвящённую Вьетнамской народной армии

Знаковым датам, которые отмечает Вьетнам, посвящена выставка в Музее истории Великой Отечественной войны. Она была подготовлена совместно с военно-историческим музеем Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции представлены редкие архивные материалы, фото- и видеохроника. Есть и уникальные предметы, например, личные вещи советских солдат, уроженцев Беларуси, которые сражались в рядах Вьетнамской народной армии.

Татьяна Кисличенко:

Для меня и для моей семьи все, что связано со словом «Вьетнам», очень важно. В 1986 году мой муж, лейтенант Кисличенко Сергей Михайлович, был направлен в служебную командировку во Вьетнам. Так сложилась его служба, что 30 июля 1986 года он погиб. Для дочери я собираю по крупицам рассказы своих родственников, друзей моего мужа, и всю эту информацию моя дочь уже передает своим детям.

Алексей Точицкий:

Я не знаю, кем я стану, когда я вырасту, но, когда я надеваю фуражку своего дедушки, я становлюсь похожим на него. Спасибо за память о моем дедушке Сергее.

Инесса Севостей:

Для меня сегодняшнее событие – действительно настоящая гордость. В нашем национальном Музее истории Великой Отечественной войны присутствует память о моем отце, Салашенко Дмитрие Николаевиче. Папа мой был офицером наведения, он обучал военнослужащих Вьетнама в тяжелое время для Вьетнама в городе Ханой.

Наталья Обухова, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Выставка говорит фотодокументами о том, как создавалась армия, как она мужала, как она росла и что делает вьетнамская народная армия в наши дни.