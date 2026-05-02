В Музее ВОВ открыли экспозицию «В бою и на привале»

Истории героизма могут звучать по-разному – в кино, в воспоминаниях, в документах. Но есть еще один язык, который не требует перевода – язык изображения, созданного очевидцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И именно таким языком говорит новая временная экспозиция в Музее Великой Отечественной войны – «В бою и на привале». Порядка 160 рисунков и зарисовок, сделанных на передовой, сохранили живое дыхание войны.

В открытии выставки приняли участие потомки авторов работ, сотрудники музея, учащиеся художественных колледжей и школьники. В экспозиции представлены рисунки, созданные как профессиональными художниками, так и бойцами, которые фиксировали увиденное прямо во время боевых действий: в окопах, на привалах и в редкие минуты затишья. Эти работы стали не просто свидетельствами эпохи – это личный взгляд на историю, в которой каждый штрих, линия и образ рождались в условиях, где искусство соседствовало с войной и было частью жизни и борьбы.

Галина Павловская, заведующий отделом письменных изобразительных источников фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: Эта коллекция начала свое формирование где-то с 1946 года. Передавали наши художники, фронтовики свои работы сами, их родственники. Присылали по почте российские художники. Те, кто участвовал в освобождении Беларуси и считал своим долгом поделиться вот такими раритетами, артефактами.

Амелия Мищенко, учащаяся Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова:

Эти работы выглядят очень-очень живо, и видно, что художники старались запечатлеть именно момент. Видно, что здесь не все работы профессиональные, но очень радует, что каждый по-своему старался запечатлеть момент. И очень видно, что они все очень живые.

Увидеть уникальные работы можно до 28 мая. Такой ограниченный срок связан с требованиями к сохранности экспонатов – необходимо строго соблюдать температурный режим, уровень влажности и световые условия. А уже в октябре, ко Дню рождения музея, здесь откроется новая экспозиция, где будут представлены художественные работы партизан.