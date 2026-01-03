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В Музее истории Великой Отечественной войны работает выставка «Ёлочные воспоминания»

03 января 2026 08:30
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Еще одна идея для отдыха всей семьей. В Музее Великой Отечественной войны проходит Рождественская выставка «Елочные воспоминания», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Музее истории Великой Отечественной войны работает выставка «Ёлочные воспоминания»-2

На суд посетителей представлено триста экспонатов, сделанных детьми со всей страны. 240 ребят присылали на суд жюри свои работы. Здесь же проходят мастер-классы, на которых можно освоить искусство декорации помещений, а также предметов гардероба.

В Музее истории Великой Отечественной войны работает выставка «Ёлочные воспоминания»-4

Алексей Сафронов, специалист отдела музейных коммуникаций Музея истории Великой Отечественной войны:
В Рождественский Сочельник мы приглашаем всех юных посетителей к нам на мастер-класс по изучению азбуки Морзе. С 11 до 14 часов ребята смогут узнать об истории радио, об истории возникновения самой этой азбуки Морзе, поучаствовать, как передавались сигналы, почувствовать себя на передовой во время Великой Отечественной войны. Уникальный опыт можно получить как раз таки посредством данного мероприятия.

В Музее истории Великой Отечественной войны работает выставка «Ёлочные воспоминания»-6

Диля Шарапова, турист (Россия):
Я приехала из Казани. Я приехала с мамой, папой и сестрой. Я леплю снеговика. Мне понравился этот мастер-класс. Я побывала в Музее истории Великой Отечественной войны, узнала много нового и хочу побывать еще раз тут.

Выставка работает до 14 января с 10 утра до 19 вечера.

# Выставка # Музей истории Великой Отечественной войны

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