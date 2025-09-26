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В Музее ВОВ обновили экспозицию «Раритеты войны»

26 сентября 2025 06:27
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В Музее Великой Отечественной войны обновили экспозицию «Раритеты войны». Вниманию посетителей представлена уникальная медаль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Музее ВОВ обновили экспозицию «Раритеты войны»-2

Памятный символ несломленной воли в 1944 году изготовил оружейный мастер Григорий Семенов. Такими наградами отмечались белорусские подпольщики спецотряда «Боевой», в составе которого было 44 героя.

В Музее ВОВ обновили экспозицию «Раритеты войны»-4

Светлана Савина, младший научный Музея истории Великой Отечественной войны:
Именно отряда «Боевой» – у нас насчитывается примерно около 5-7 таких медалей. Это очень редкие награды. Такая печать является особой редкостью, потому что для чеканки этих медалей он изготовил парочку таких печатей. 

«Раритеты войны» – проект, в рамках которого каждый месяц посетители могут увидеть один уникальный предмет-реликвию из фондов музея. 

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# Великая Отечественная война # Музей истории Великой Отечественной войны

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