В Музее ВОВ обновили экспозицию «Раритеты войны»

В Музее Великой Отечественной войны обновили экспозицию «Раритеты войны». Вниманию посетителей представлена уникальная медаль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятный символ несломленной воли в 1944 году изготовил оружейный мастер Григорий Семенов. Такими наградами отмечались белорусские подпольщики спецотряда «Боевой», в составе которого было 44 героя.

Светлана Савина, младший научный Музея истории Великой Отечественной войны:

Именно отряда «Боевой» – у нас насчитывается примерно около 5-7 таких медалей. Это очень редкие награды. Такая печать является особой редкостью, потому что для чеканки этих медалей он изготовил парочку таких печатей.

«Раритеты войны» – проект, в рамках которого каждый месяц посетители могут увидеть один уникальный предмет-реликвию из фондов музея.