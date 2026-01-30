Сборник молодых авторов «Поэзия Подвига» представили в Музее истории ВОВ

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны представили книгу «Поэзия Подвига», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем и первые, еще робкие строки школьников, и размышления рабочей молодежи, и зрелое, выстраданное слово признанных писателей и поэтов. Их объединила одна тема – бессмертный подвиг советского народа.

Елена Ставицкая, библиотекарь Музея истории Великой Отечественной войны: Для белорусов тема войны, это не просто параграф в учебнике. Это личная история каждой семьи. Это генетическая рана, которая сделала нас такими, какими мы есть на сегодня. Именно поэтому наш сборник так и называется – «Поэзия Подвига».

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:

Тэмы і, канешне, 80-годдзе Вялікай Перамогі – гэта наша агульная, наша вельмі знакавая справа ў імя нашай памяці, гістарычнай памяці беларусаў. І, канешне, мы спадзяемся, што будзе добры працяг гэтага праекта, вось ужо выйшла два зборнікі і жадаючых прыняць у ім удзел шмат. Гэта гаворыць пра тое, што нашы беларусы вельмі чулыя да гэтай памяці, і мы хочам, каб яна перадавалася пакаленням

Сборник двуязычный – на белорусском и русском. Тираж книги – 50 экземпляров. Часть из них передана в фонд Национальной библиотеки Беларуси. Ее читатели одними из первых могут ознакомиться с «Поэзией подвига».