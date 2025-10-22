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Пленэр для юных художников организовали в Музее истории Великой Отечественной

22 октября 2025 06:51
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Хранить и помнить. В Музее истории Великой Отечественной войны состоялся творческий пленэр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пленэр для юных художников организовали в Музее истории Великой Отечественной -2

Хранить и помнить. В Музее истории Великой Отечественной войны состоялся творческий пленэр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пленэр для юных художников организовали в Музее истории Великой Отечественной -4

Любовь Чугай, учащаяся гимназии № 34 Минска:
Пришла я сюда со своими друзьями из своей студии, в которой я рисую. Я здесь второй раз, мне очень нравится. Я была здесь на экскурсии, в этот раз рисую. 

Пленэр для юных художников организовали в Музее истории Великой Отечественной -6

Дарья Болычева, специалист по социокультурным мероприятиям Музея истории Великой Отечественной войны:
В целом музей делает очень много мероприятий с уклоном на патриотическое воспитание детей. Мы проводим не только пленэры, но и разные конкурсы, выставки, акции для ребят, чтобы приучить их к сохранению исторической памяти, исторической правды, чтобы они ценили, понимали, какой ценой удалась нам эта Победа. Выставка будет проходить у нас на третьем этаже, возле конференц-зала, перед нашим торжественным мероприятием, посвященным 81 году со дня открытия музея.

Творческий пленэр впервые был проведен в 2024 году. В планах организаторов – сделать его постоянным.

# Музей истории Великой Отечественной войны # Музей # Выставка

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