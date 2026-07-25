Новости по тегу #Музей

Краеведческому музею в Ельске этом году исполняется 60 лет. В четырех залах найдут свой интерес фанаты истории и этнографии, любители природы и живописи. Познавательный тур впечатлит.
Мечтали оказаться в таинственном Средневековье, а может побывать в Ледниковом периоде? Не надо изобретать машину времени. Достаточно посетить Минский областной краеведческий музей в Молодечно.
Дети здесь развлекаются. Посидеть в самолете, покрутить, именно покрутить, повертеть, почувствовать себя пилотами.
В XVIII веке несвижский ординат Михаил Казимир Рыбонька решил: зачем закупать за большие деньги в Турецко-Османской империи роскошные пояса, если можно наладить свое производство.
Сначала Марсель отвечала за вполне практичную задачу – охраняла территорию музея от мышей. Но быстро стала местной звездой и получила неофициальную должность хранительницы залов.
На базе школы сделали памятный музей. Здесь фамилии, имена, награды тех, кто отдал жизни за мирное небо Крупщины.
В школьном музее в Прозороках вам откроют страницы жизни и творчества самородка.
Коллекционер продолжает пополнять собрание – оборудование принимает в любом состоянии и своим мастерством дарит ему новую жизнь.
Глава государства ознакомился с будущими залами, где сейчас завершается отделка и формируется пространство экспозиции.
Когда придете в новый музей, знайте, что слева от входа – президентская аллея.
Археология богатая и передает таинственный рыцарский дух. В витринах украшения и ключи из металла. Искусное мастерство наших предков поражает.
Здесь можно пролистать летопись альма-матер, оказаться в интерактивной пещере, пройтись по местам Боевой Славы и заглянуть в гости к предкам. Увлекательные экскурсии проводят сами ученики.
11 октября 2026 17:10
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