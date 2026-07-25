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Новости по тегу #Музей

Тайны Полесья в четырех залах: отправляемся на экскурсию в Краеведческий музей Ельска
25 июля 2026 13:32

Тайны Полесья в четырех залах: отправляемся на экскурсию в Краеведческий музей Ельска

Кость мамонта и зуб носорога – показываем уникальные экспонаты в Минском областном краеведческом музее в Молодечно
15 июня 2026 14:27

Кость мамонта и зуб носорога – показываем уникальные экспонаты в Минском областном краеведческом музее в Молодечно

Почувствовать себя пилотом – рассказываем о интерактивной экспозиции Музея авиации и космонавтики
05 июня 2026 11:57

Почувствовать себя пилотом – рассказываем о интерактивной экспозиции Музея авиации и космонавтики

Культурное наследие Беларуси – побывали в Слуцком краеведческом музее и узнали историю легендарных поясов
01 июня 2026 12:45

Культурное наследие Беларуси – побывали в Слуцком краеведческом музее и узнали историю легендарных поясов

Кошка стала сотрудником Витебского музея современного искусства
15 мая 2026 17:55

Кошка стала сотрудником Витебского музея современного искусства

Создали памятный музей истории ВОВ на Крупской земле – побывали в Хотюховской средней школе
13 мая 2026 08:35

Создали памятный музей истории ВОВ на Крупской земле – побывали в Хотюховской средней школе

Этих фактов о жизни Игната Буйницкого вы могли не знать! Как жил отец Белорусского профессионального театра
28 апреля 2026 12:50

Этих фактов о жизни Игната Буйницкого вы могли не знать! Как жил отец Белорусского профессионального театра

Свыше 30 экспонатов из разных стран! Оршанец коллекционирует швейные машины
24 апреля 2026 08:42

Свыше 30 экспонатов из разных стран! Оршанец коллекционирует швейные машины

Лукашенко оценил ход стройки Национального исторического музея
18 апреля 2026 17:23

Лукашенко оценил ход стройки Национального исторического музея

Президент – на знаковой стройке страны! Как прошёл субботник на площадке Национального исторического музея
18 апреля 2026 16:54

Президент – на знаковой стройке страны! Как прошёл субботник на площадке Национального исторического музея

Находки времен Полоцкого княжества – побывали в Червенском районном краеведческом музее
02 апреля 2026 15:06

Находки времен Полоцкого княжества – побывали в Червенском районном краеведческом музее

Бедренная кость и бивень мамонта – какие уникальные экспонаты представлены в музее СШ №19 Минска
25 марта 2026 13:46

Бедренная кость и бивень мамонта – какие уникальные экспонаты представлены в музее СШ №19 Минска