Будет выполнен в форме ордена Отечественной войны I степени – рассказываем о новом музее в Могилёве

Буйничское поле под Могилевом в год 80-летия Великой Победы тоже обновляется. Здесь завершается строительство еще одного общего для России и Беларуси проекта. Музей Славы Могилевской области станет центром исторического и патриотического воспитания молодежи Союзного государства.

В диорамах, видео и фотодокументах, артефактах о славе могилевчан расскажет новый музей. Его очертания уже хорошо видны с оживленной трассы на Бобруйск. Здание решено выполнить в форме ордена Отечественной войны I степени: в 1980-м Могилев награжден им за мужество и стойкость в годы войны.

Евгений Белоусов, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея:

Это была идея историков, ветеранов, музейщиков – все сошлись в едином мнении, что именно такой интересной формы должен быть наш музей.

Экспозиционные залы займут два из трех этажей. Много интерактива. История – от Средних веков до наших дней – будет оживать на глазах посетителей. Современными идеями и технологиями поделились коллеги из музея Великой Отечественной на Поклонной горе в Москве.