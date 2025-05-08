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Будет выполнен в форме ордена Отечественной войны I степени – рассказываем о новом музее в Могилёве

08 мая 2025 16:06
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Буйничское поле под Могилевом в год 80-летия Великой Победы тоже обновляется. Здесь завершается строительство еще одного общего для России и Беларуси проекта. Музей Славы Могилевской области станет центром исторического и патриотического воспитания молодежи Союзного государства. 

Будет выполнен в форме ордена Отечественной войны I степени – рассказываем о новом музее в Могилёве-2

В диорамах, видео и фотодокументах, артефактах о славе могилевчан расскажет новый музей. Его очертания уже хорошо видны с оживленной трассы на Бобруйск. Здание решено выполнить в форме ордена Отечественной войны I степени: в 1980-м Могилев награжден им за мужество и стойкость в годы войны.

Будет выполнен в форме ордена Отечественной войны I степени – рассказываем о новом музее в Могилёве-4

Евгений Белоусов, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея:
Это была идея историков, ветеранов, музейщиков – все сошлись в едином мнении, что именно такой интересной формы должен быть наш музей.

Будет выполнен в форме ордена Отечественной войны I степени – рассказываем о новом музее в Могилёве-6

Экспозиционные залы займут два из трех этажей. Много интерактива. История – от Средних веков до наших дней – будет оживать на глазах посетителей. Современными идеями и технологиями поделились коллеги из музея Великой Отечественной на Поклонной горе в Москве. 

Будет выполнен в форме ордена Отечественной войны I степени – рассказываем о новом музее в Могилёве-8

Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея:
Много экранов, много дополненной, виртуальной реальности, и мы можем в ходе нашей экскурсии оказаться на дороге с беженцами, окажемся в окопе на Буйничском поле, окажемся в эпицентре события, увидим, как бойцы 388-го стрелкового полка останавливали немецкие танки.

Подробности смотрите в видео.

# Музей # Великая Отечественная война # Союзное государство # Александра Буракова # Евгений Белоусов # День Победы

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