На одного белоруса приходится больше 430 кг мусора – о пользе сортировки поговорили с экоактивистом

Беларусь по праву гордится своими природными богатствами. Около 40 % территории страны покрыты изумрудными покрывалами хвойных лиственных лесов. А более 31 тысячи озер и рек сверкают на солнце, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Неслучайно же нашу страну называют «легкими Европы». Белорусские леса ежегодно поглощают миллионы тонн углекислого газа. Туристы, приезжая к нам, неизменно отмечают удивительную чистоту городов и сохраненную первозданность природных ландшафтов. Такой экологический потенциал требует ответственного подхода, чтобы сберечь для будущих поколений. Внедрение раздельного сбора отходов – ключевое направление государственной политики. Как показывает практика, местные жители активно включаются в этот процесс.

Владимир Устинович, председатель КОТОС № 59 Советского района Минска:

Если мы соберем 1 тонну макулатуры, мы спасем около 10 деревьев. Это очень важно. Владимир – экоативист с многолетним стажем. Уже более 10 лет сортирует отходы дома. Со временем привлек к этому всю семью.

Владимир Устинович:

По статистике, на одного жителя приходится чуть больше 430 килограммов мусора – это в два раза больше, чем было хотя бы 30 лет назад. Потому что благосостояние растет, мы покупаем новые продукты. Естественно, тара, упаковка – соответственно, растет количество мусора. А это очень важно не завязнуть в этом мусоре. Важно его переработать. Бумага, картон, пластик и стекло – это мы сортируем. Конечно, еще мы не дошли до того, чтобы сортировать остатки пищи для последующего компостирования. Но я думаю, что это в будущем.

Чистоту и порядок в шести районах столицы поддерживает предприятие с богатой историей – «Спецкоммунавтотранс». В автопарке свыше 180 единиц различной техники. Но больше всего на балансе мусоровозов – порядка 110 автомобилей. К слову, на этом останавливаться не планируют.