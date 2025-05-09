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Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске

09 мая 2025 12:33
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История Победы – это в первую очередь судьбы людей, пожертвовавших своими жизнями в страшной «мясорубке» Великой Отечественной. Погрузиться в события тех лет предлагает экспозиция «Дорога к Победе». Масштабная выставка развернулась в Национальном выставочном центре.

Там работает съемочная группа СТВ. Алина Мычко подключилась к праздничному эфиру.

Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске-2

Алина Мычко, корреспондент:
«БелЭкспо» сегодня – одна из основных точек притяжения жителей и гостей столицы. И одна из самых интересных. Экспозиция, собравшая более 600 экспонатов, никого не оставит равнодушным.

Выставка открылась только вчера, но дорогой Победы уже прошли десятки посетителей.

Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске-4

Я сам служил на заставе в 1980 году в брестском пограничном отряде. Все это видел там, в музее. У меня много родственников в этой войне погибли. И живы были. Рассказывали про все это зверство. Хорошо, что сделали для детей.

Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске-6

В семье каждого белоруса есть такая история. Мои прадедушка и прабабушка были участниками войны, партизанского движения. Это очень важно, поэтому я здесь с сыном, чтобы он знал, помнил и чтил память павших в войне.

Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске-8

Возможность полного погружения в моменты истории есть у каждого посетителя. Интерактивные площадки и дополненная реальность позволяют примерить роль бойца, скрывшегося в окопе, провести военную операцию по захвату цели и даже своей рукой водрузить знамя Победы над Рейхстагом.

Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске-10

«Дорога к Победе» – это результат совместной работы 25 музеев Беларуси. Посетить выставку может любой желающий – вход свободный. 9 мая ее двери открыты до 20:00. В выставочном центре экспозиция пробудет до 5 июля.

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# День Победы # Музей # Выставка # Великая Отечественная война # История

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