Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске

История Победы – это в первую очередь судьбы людей, пожертвовавших своими жизнями в страшной «мясорубке» Великой Отечественной. Погрузиться в события тех лет предлагает экспозиция «Дорога к Победе». Масштабная выставка развернулась в Национальном выставочном центре. Там работает съемочная группа СТВ. Алина Мычко подключилась к праздничному эфиру.

Алина Мычко, корреспондент:

«БелЭкспо» сегодня – одна из основных точек притяжения жителей и гостей столицы. И одна из самых интересных. Экспозиция, собравшая более 600 экспонатов, никого не оставит равнодушным. Выставка открылась только вчера, но дорогой Победы уже прошли десятки посетителей.

Я сам служил на заставе в 1980 году в брестском пограничном отряде. Все это видел там, в музее. У меня много родственников в этой войне погибли. И живы были. Рассказывали про все это зверство. Хорошо, что сделали для детей.

В семье каждого белоруса есть такая история. Мои прадедушка и прабабушка были участниками войны, партизанского движения. Это очень важно, поэтому я здесь с сыном, чтобы он знал, помнил и чтил память павших в войне.