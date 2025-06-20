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В Слуцком районе материальную помощь к началу учебного года получат свыше 1200 семей

20 июня 2025 13:58
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К новому учебному году многодетным семьям окажут единовременную материальную помощь. Только в Слуцком районе такой вид социальной поддержки ожидает свыше 1000 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Таким образом, родители смогут обновить ребятам школьный гардероб, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Для получения финансовой поддержки необходимо обратиться в местное Управление по труду, занятости и социальной защите. В 2025 году на добрые цели из районного бюджета выделят более 370 тысяч рублей. 

В Слуцком районе материальную помощь к началу учебного года получат свыше 1200 семей-2

Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Слуцкого райисполкома:
Помощь оказывается согласно законодательству – это в размере 30 % бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года. На сегодня эта сумма составляет около 135 рублей.

Выплаты начнутся с 1 августа. Кроме того, традиционно к доброй инициативе присоединяться общественные организации и тоже помогут собрать детей к школе.

# школа # Социальная помощь

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