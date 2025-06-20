В Слуцком районе материальную помощь к началу учебного года получат свыше 1200 семей

К новому учебному году многодетным семьям окажут единовременную материальную помощь. Только в Слуцком районе такой вид социальной поддержки ожидает свыше 1000 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Таким образом, родители смогут обновить ребятам школьный гардероб, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Для получения финансовой поддержки необходимо обратиться в местное Управление по труду, занятости и социальной защите. В 2025 году на добрые цели из районного бюджета выделят более 370 тысяч рублей.