Здесь возродили жизнь Якуба Коласа точь-в-точь! Побывали на малой родине поэта

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Музей Якуба Коласа – важный культурный центр столицы, который бережно хранит память о жизни одного из самых известных писателей страны. Однако познакомиться с историей великого автора можно не только в Минске. Побывали на малой родине классика, в деревне Микашевичи, и узнали, как начинался творческий путь белорусского песняра.

Правда, оригинальный дом не сохранился. В 1944, во время освобождения Столбцов, его взорвали: там был склад немецких боеприпасов. К 100-летию песняра, в 1982-м, возродили былую жизнь точь-в-точь и открыли мемориальную усадьбу. Благо, сохранились старинные радзивилловские чертежи.