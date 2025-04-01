Здесь возродили жизнь Якуба Коласа точь-в-точь! Побывали на малой родине поэта

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Музей Якуба Коласа – важный культурный центр столицы, который бережно хранит память о жизни одного из самых известных писателей страны. Однако познакомиться с историей великого автора можно не только в Минске. Побывали на малой родине классика, в деревне Микашевичи, и узнали, как начинался творческий путь белорусского песняра.
Правда, оригинальный дом не сохранился. В 1944, во время освобождения Столбцов, его взорвали: там был склад немецких боеприпасов. К 100-летию песняра, в 1982-м, возродили былую жизнь точь-в-точь и открыли мемориальную усадьбу. Благо, сохранились старинные радзивилловские чертежи.
Ольга Шавель, научный сотрудник филиала Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа «Мiкалаеўшчына»:
Толькi вот у дакументах пiшуць, што пяць метраў аднеслi ад дорогi ў мэтах бяспекi. Ад простай сялянскай хаты гэта хатка адрознiваецца толькi вот гэтым, бачыце, крытым ганачкам, каб ляснiк у любое надвор’е, снег, дождж i вецер, мог выйсцi i праверыць дакументы на вываз лесу.
Когда открывали музей, родственники принесли много ценных вещей. Им уже больше века. Теплые интерьеры восстанавливали по воспоминаниям родных и местных жителей.
Можно не только узнать семейную историю, но и совершить путешествие в прошлое и узнать, как жили белорусы в конце XIX столетия! Печь-матушка, покуть, сундук. Здесь оживает сельская жизнь из колосовских произведений, и, кажется, вот-вот выйдут герои из «Новой земли». Родные места были главным источником вдохновения.
Ольга Шавель:
Усе, хто ў нас бываюць, кажуць, што пахне, асаблiва хто нарадзiўся ў вёске, бабулiнай хатай.
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