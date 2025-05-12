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Хит для агроусадеб и поклонников традиций! Рассказываем, что такое козубы и как их создают

12 мая 2025 14:55
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Природа – ее стихия! А как иначе, когда родилась на Полесье в Дрогичинском районе, посреди зеленоглазых лесов и бескрайних полей. Профессию Светлана Бечкова выбрала по душе – мастер леса. Но, когда переехали с мужем в деревню Красовщина, открыла для себя мир соломки. Вдохновили мастера Молодечненского центра ремесел. Училась у профи и по книгам, и уже четверть века не расстается с белорусским золотом. Все дело в генах!

Хит для агроусадеб и поклонников традиций! Рассказываем, что такое козубы и как их создают-2

Светлана Васильевна случайно увидела козубы и решила возродить папино ремесло. Ведь это экологично, функционально и так по-нашему. Теперь создает фруктовницы, шкатулки, хлебницы, вазы для сухоцветов и другое. Хит для агроусадеб и поклонников традиций.

Хит для агроусадеб и поклонников традиций! Рассказываем, что такое козубы и как их создают-4

Светлана Бечкова:
Кроме соломки, я еще стала использовать такое дикорастущее растение, как ситник. Оно очень красивое по цвету, оно зелененькое вот такое, пахнет лугом. Ситник более пластичный. Как одно, так и второе очень легкие, невесомые такие, отдают тепло свое.

Хит для агроусадеб и поклонников традиций! Рассказываем, что такое козубы и как их создают-6

Светлана Бечкова:
Скручиваю этот жгут, чтобы была более плотная, и потом иголкой просовываю нитку хлопчатобумажную и натягиваю. Кажется, что там шить, но на самом деле надо усилие. Под конец даже болят и пальцы, и руки. Всегда надо делать с хорошим настроением. Если увеличивать стежки, можно сделать пошире изделие, если сужать, оно будет уже. 

Посетители приезжают и восхищаются. Можно пройти, наступить ногой и не заметить, а можно сделать вот такие вещи.

Хит для агроусадеб и поклонников традиций! Рассказываем, что такое козубы и как их создают-8

Наша героиня владеет почти всеми техниками соломоплетения и не перестает удивлять новыми идеями. Среди новинок – талаш. Из листьев кукурузы делает куколок и подставки под горячее. Ее сувениры нарасхват в Красовщине. Туристы с удовольствием приезжают на экскурсии. В выставочном зале можно познакомиться с творениями лучших мастеров Молодечненского района.

Подробности смотрите в видео.

# Музей # Творчество # Дача

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