Смогли сохранить човен XII века! Рассказываем, где его можно увидеть

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

После реконструкции открылся научно-исследовательский Музей белорусского искусства и культуры Национальной академии наук Беларуси. Удивительная сокровищница и национальное достояние: в фондах музея 14 коллекций и более 35 тысяч уникальных предметов, от Каменного века до начала ХХ столетия – памятники декоративно-прикладного и сакрального искусства, старопечатные книги, нумизматика, национальный костюм.

Экскурсия может длиться часами: керамика, бондарство, кузнечное дело. Эти экспонаты – живые легенды. Они демонстрируют мастерство и вкус наших предков. Золотой хендмейд и качество на века.

Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент:

Наш музей таксама валодае вялiкай калекцыяй пабытавай керамiкi. Iванецкая, гараднянская – яны ўсе тут прадстаўлены. Гэта лашчэнне, задымленне, гартаваная керамiка. Мы бачым адзiнае жаданне – забяспечыць воданепранiкальнасць чарапка.

Борис Лазуко:

Я пытаюся, асаблiва ў моладзi, што гэта такое. Спарышы, паркi, двайнiкi, блiзняты – па-рознаму ў розных рэгiёнах называлi. А вось другое пытанне – для чаго? Сюды можна было пакласцi, напрыклад, кашу, а сюды полiўку налiць грыбную.

Памятник бытовой культуры. Этот човен – магнит для посетителей. Он датируется XII веком и помнит славную рыбалку. Лодку чудом обнаружили в земле во время паводка на Припяти. Удалось остановить разрушение дерева. Реставраторы дают гарантию и продлевают жизнь еще на лет 50-100.