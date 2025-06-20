Лукашенко – учителям: никакой бюрократии быть не должно, всё должно быть по-человечески и нормально

Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом заявил глава государства. Утро во Дворце Независимости началось с красивой и уже традиционной церемонии награждения выдающихся выпускников и преподавателей высших учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости.

Зашел разговор и о жалобах учителей в социальной сети «ТикТок»: речь о посещениях учеников на дому. Однако, подчеркнул Александр Лукашенко, это необходимо, ведь чтобы качественно передавать знания, нужно видеть учащегося не только на лекциях и уроках, но и знать, какая ситуация у него дома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И другие вопросы поднимают: документы какие-то, еще… По документам решения приняты все, поэтому не выдумывайте ничего на местах. Если вас заставляют делать не то, вот министр образования, глава Администрации – к нему. Никакой бюрократии быть не должно, все должно быть по-человечески и нормально.