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Лукашенко – учителям: никакой бюрократии быть не должно, всё должно быть по-человечески и нормально

20 июня 2025 14:04
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Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом заявил глава государства. Утро во Дворце Независимости началось с красивой и уже традиционной церемонии награждения выдающихся выпускников и преподавателей высших учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости.

Лукашенко – учителям: никакой бюрократии быть не должно, всё должно быть по-человечески и нормально-2

Зашел разговор и о жалобах учителей в социальной сети «ТикТок»: речь о посещениях учеников на дому. Однако, подчеркнул Александр Лукашенко, это необходимо, ведь чтобы качественно передавать знания, нужно видеть учащегося не только на лекциях и уроках, но и знать, какая ситуация у него дома.

Лукашенко – учителям: никакой бюрократии быть не должно, всё должно быть по-человечески и нормально-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И другие вопросы поднимают: документы какие-то, еще… По документам решения приняты все, поэтому не выдумывайте ничего на местах. Если вас заставляют делать не то, вот министр образования, глава Администрации – к нему. Никакой бюрократии быть не должно, все должно быть по-человечески и нормально. 

Лукашенко – учителям: никакой бюрократии быть не должно, всё должно быть по-человечески и нормально-6

Отметим, в 2025 году из вузов выпустились 42 тысячи 700 специалистов. Как ранее отмечал глава государства, революции в системе образования нам не нужны. Сферу и без того неоднократно встряхивали, сегодня ориентируемся на эволюционный подход. Так, продолжается планомерная работа по развитию высшего образования. За прошлый учебный год профильное министерство обеспечило выполнение более 50 поручений Президента.

Лукашенко призвал сократить сроки обучения в вузах: надо учиться столько, сколько надо!

# Выпускной # Государственная политика в области образования # Александр Лукашенко

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