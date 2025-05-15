От обороны Брестской крепости до «Багратиона» – показываем самые яркие локации выставки «Дорога к Победе»

Шаг за шагом к Великой Победе. В Национальном выставочном центре можно увидеть масштабную инсталляцию. Она собрана из сотен уникальных экспонатов, посвященных теме Великой Отечественной войны.
Шаг за шагом к Великой Победе. В Национальном выставочном центре можно увидеть масштабную инсталляцию. Она собрана из сотен уникальных экспонатов, посвященных теме Великой Отечественной войны.
Алина Трус, корреспондент:
Музыка, свет и элементы виртуальной реальности – все это помогает переместиться в военные годы. Экспозиция отражает ключевые события героической истории Беларуси. Остаться равнодушным просто невозможно.
Почти сразу посетителей встречают Холмские ворота. Брестская крепость одна из первых приняла на себя удар врага 22 июня 1941 года.
Завершает виртуальное путешествие по героическому маршруту макет площади Победы. И неслучайно – это символ всенародной памяти. А окружают его портреты настоящих героев, чье имя навсегда вписано в историю страны.
Выставка «Дорога к Победе» продлится до 5 июля. Посетить ее может любой желающий – вход свободный. Подробности – в видео.