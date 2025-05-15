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От обороны Брестской крепости до «Багратиона» – показываем самые яркие локации выставки «Дорога к Победе»

15 мая 2025 15:37
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Шаг за шагом к Великой Победе. В Национальном выставочном центре можно увидеть масштабную инсталляцию. Она собрана из сотен уникальных экспонатов, посвященных теме Великой Отечественной войны. 

От обороны Брестской крепости до «Багратиона» – показываем самые яркие локации выставки «Дорога к Победе»-2

Алина Трус, корреспондент:
Музыка, свет и элементы виртуальной реальности – все это помогает переместиться в военные годы. Экспозиция отражает ключевые события героической истории Беларуси. Остаться равнодушным просто невозможно.

От обороны Брестской крепости до «Багратиона» – показываем самые яркие локации выставки «Дорога к Победе»-4

Почти сразу посетителей встречают Холмские ворота. Брестская крепость одна из первых приняла на себя удар врага 22 июня 1941 года. 

От обороны Брестской крепости до «Багратиона» – показываем самые яркие локации выставки «Дорога к Победе»-6

Завершает виртуальное путешествие по героическому маршруту макет площади Победы. И неслучайно – это символ всенародной памяти. А окружают его портреты настоящих героев, чье имя навсегда вписано в историю страны.

От обороны Брестской крепости до «Багратиона» – показываем самые яркие локации выставки «Дорога к Победе»-8

Выставка «Дорога к Победе» продлится до 5 июля. Посетить ее может любой желающий – вход свободный. Подробности – в видео.

# Великая Отечественная война # Выставка # Музей

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