От обороны Брестской крепости до «Багратиона» – показываем самые яркие локации выставки «Дорога к Победе»

На какую поддержку государства могут рассчитывать белорусские семьи? Эксперты о льготах и пособиях

Родители получают помощь на ребенка еще до его рождения и вплоть до его совершеннолетия. Например, ежемесячные выплаты по уходу за малышом, компенсации при болезни ребенка и другие формы поддержки.