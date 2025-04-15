Бабушка хранила лук в ящике для снарядов! В музее минской школы показали ценные экспонаты

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мы находимся в музее 177-й столичной школы, посвященном Великой Отечественной войне. Его создавали с любовью, уважением и глубокой благодарностью к тем, кто приближал Великую Победу.

Локации полностью погружают в военные годы. Это экспозиция «Мы помним подвиги героев» военно-патриотического клуба 177-й столичной школы. Росписи тематических уголков – дело рук художницы, мамы ученика. Возвращаясь домой на электричке, она познакомилась с ветераном войны. Его история поразила, а впечатления от услышанного дизайнер отразила на полотне.

Анастасия Скриба, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 177 г. Минска»:

Самым ценным, на мой взгляд, музейным предметом здесь является немецкий ящик для снарядов. В нем внутри сохранилась этикетка, где есть точная дата – 1943 год.

Анастасия Скриба:

Самым интересным является время попадания этого предмета в наш музей. Его нашли в сарае, в деревне, у обычной бабушки. Что самое интересное, бабушка в нем хранила лук. Но в результате поисковой деятельности учащихся, педагогов, родителей нашей школы он оказался в нашем музее.