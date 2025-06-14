Край партизанской славы! Посетили музей «Спадчына» в Ивьевском районе

И жить их подвигу вечно в веках. Отправляемся в край партизанской славы, в деревню Бакшты Ивьевского района. В школьном музее «Спадчына» вам откроют тайны народных мстителей, которые внесли огромный вклад в освобождение страны.
И жить их подвигу вечно в веках. Отправляемся в край партизанской славы, в деревню Бакшты Ивьевского района. В школьном музее «Спадчына» вам откроют тайны народных мстителей, которые внесли огромный вклад в освобождение страны.
Вернемся в роковой 1941-й. 30 июня и 1 июля шли ожесточенные бои на берегу реки Западная Березина. 24-я Самара-Ульяновская железная дивизия под командованием генерал-майора Кузьмы Галицкого обороняла Бакшты. Чтобы сдержать натиск врагов и не дать им прорваться на Минск, В реку бросали мешки с мукой. По ним, как по понтонному мосту, прошли наши советские танки. После всех событий на полях сражения осталось много оружия. Его собирали молодые ребята и приходили в первые отряды. Уже в 1942-м начало формироваться партизанское движение. Отряды имени Ворошилова, Кирова, Чупаева, Сталина. Позже они были сведены в бригаду Александра Невского под командованием Алексея Бойкова. Лесным бойцам удалось пустить под откос 44 вражеских эшелона.
Люциана Волконовская, руководитель музея «Спадчына» Бакштовской средней школы имени М. Н. Черник:
В марте 1942 года отряд под командованием Михаила Прудникова пришел в Полоцкий район. Отряд назывался «Неуловимые». Позже этот отряд принял на себя Морозов Анатолий Григорьевич. И слились многие партизанские отряды в бригаду «Неуловимые». С 1943 года, с декабря по 7 июля 1944 года бригада «Неуловимые» пустила под откос 103 вражеских эшелона. Было убито очень много немцев – до 5 тысяч. Но главная задача этой бригады неуловимой все-таки была разведывательная, диверсионная работа в тылу врага. Вспоминают местные жители, когда пришли морозовцы, они навели порядок.
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