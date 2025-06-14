Край партизанской славы! Посетили музей «Спадчына» в Ивьевском районе

И жить их подвигу вечно в веках. Отправляемся в край партизанской славы, в деревню Бакшты Ивьевского района. В школьном музее «Спадчына» вам откроют тайны народных мстителей, которые внесли огромный вклад в освобождение страны.

Вернемся в роковой 1941-й. 30 июня и 1 июля шли ожесточенные бои на берегу реки Западная Березина. 24-я Самара-Ульяновская железная дивизия под командованием генерал-майора Кузьмы Галицкого обороняла Бакшты. Чтобы сдержать натиск врагов и не дать им прорваться на Минск, В реку бросали мешки с мукой. По ним, как по понтонному мосту, прошли наши советские танки. После всех событий на полях сражения осталось много оружия. Его собирали молодые ребята и приходили в первые отряды. Уже в 1942-м начало формироваться партизанское движение. Отряды имени Ворошилова, Кирова, Чупаева, Сталина. Позже они были сведены в бригаду Александра Невского под командованием Алексея Бойкова. Лесным бойцам удалось пустить под откос 44 вражеских эшелона.