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В 2025 году сельхозпредприятия Минской области примут на работу 296 молодых специалистов

20 июня 2025 13:56
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Агрономы, ветеринарные врачи, зоотехники и инженеры. Почти 300 выпускников вузов приступят к работе в сельхозпредприятиях Минской области с 1 августа. Из них – 100 по целевому направлению. Для молодых специалистов – социальные гарантии, стимулирующие выплаты и жилье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие условия создаются для закрепления кадров в отрасли сельского хозяйства – материал Дарьи Авсюк.

В 2025 году сельхозпредприятия Минской области примут на работу 296 молодых специалистов-2

Диане Шишко всего 23, но она уже отвечает за поля в сельхозфилиале «Бобровичи». Нужные навыки получила в Гродненском государственном аграрном университете. В Бобровичи впервые приехала еще студенткой на практику. В коллективе понравилось, да и руководитель знания оценил.

В 2025 году сельхозпредприятия Минской области примут на работу 296 молодых специалистов-4

Диана Шишко, главный агроном сельхозфилиала «Бобровичи»:
Наш Белявский Юрий Генрихович, директор, приезжал к нам в университет, рассказал про хозяйство, как-то очень заинтересовало, решила ехать пробовать, хоть и далеко от дома. Приехала на практику как раз в такую горячую пору, когда шла заготовка кормов, дальше была уборочная кампания, четыре месяца была практика у меня.

А недавно Диана получила новую запись в трудовой и должность – главный агроном. Задач много даже вне работы, в мыслях о весомом каравае или качественных кормах. Проконтролировать технологии сева, внесение удобрений и качество обработки почвы – функционал большой. Ведь работа на полях ведется практически круглый год.

В 2025 году сельхозпредприятия Минской области примут на работу 296 молодых специалистов-6

Диана Шишко:
Обработки культур, химпрополки, либо на данный момент идет фунгицидно-инсектицидная обработка зерновых. Загруженный сезон, наверное, начинается с весны. Посевная, когда начинают все бегать, подвозить семена, сеялки, удобрения. Параллельно идет заготовка кормов. К этому моменту посевная уже заканчивается.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Молодые специалисты

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