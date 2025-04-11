Встречи с ветеранами и экскурсии – узнали, как в минских школах готовятся ко Дню Победы

Память живет в поколениях. В средней школе № 62 Минска уже четыре года функционирует патриотический проект. Он организован в сотрудничестве с факультетом БГУ и основывается на поисковой и исследовательской деятельности, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Встречи и диалоговые площадки с ветеранами, экскурсии по местам боевой славы – это лишь малая часть мероприятий проекта. Однако наиболее ценными, признаются ребята, для них являются истории очевидцев тех ужасных событий.

Личные вещи, награды, ордена и партизанские дневники – свыше сотни экспонатов со своей уникальной историей. Музей хоть и компактный, но его значение невозможно переоценить. Сейчас он находится на этапе доработки. В планах – расширение и пополнение коллекции.

Ангелина Щербак, учащаяся средней школы № 62 Минска:

Наш музей состоит из трех экспозиций: боевые будни 110-го и 33-го гвардейского Минского авиационного полка дальнего действия, их мирная жизнь, у нас представлены различные экспонаты, которые связаны именно со 110-м гвардейским полком.

Настоящий символ борьбы, мужества и самоотверженности народа, его непокоренности врагу – музей Великой Отечественной войны. Белорусы сильны своей памятью. В знаковый год для нашей страны – 80-летие Победы – в музее открыли уникальную временную экспозицию «Раритеты музея». Ежемесячно здесь будут презентовать по одному предмету, который позволит глубже понять события того времени через тщательно подобранные экспонаты. Каждый предмет – свидетель истории, за которым скрываются судьбы людей.