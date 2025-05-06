Там можно увидеть обломки авиамашин времён войны. Как в приходе храма появился музей поднятых самолётов?

На этой неделе мы встретим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне! Память о ней хранят наследники победителей, памятники и монументы воинам-освободителям, память хранят и храмы. Прикоснуться к живой истории нам поможет музей поднятых самолетов, созданный по инициативе протоиерея Дионисия Снытко в программе «Прикосновение к свету».

Протоиерей Дионисий Снытко, настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы д. Швабы:

Это многолетняя поисковая работа, рано или поздно должно было накопиться столько материалов. Появилась мысль делиться и показывать то, что найдено поисковиками на местах падения самолетов, на местах гибели экипажей. Когда объем найденных фрагментов достиг такого масштаба, что понадобилось отдельное помещение, тут задумались: где же мы можем это все хранить. К счастью, настоятель местного храма, услышав мои мысли, сказал, что располагают приходским церковным домом. Так мы стали обживать эту комнату. Возможно, в будущем расширимся.

Когда я приехал в свой приход, мне как человеку, интересующемуся историей, было интересно все, что связано с историей храма, которого уже не было на тот момент, духовенства, как развивалась и шла церковная жизнь. Я занимался опросом, ездил в архивы. Когда общался с пожилыми людьми, все время разговор переходил на события военных лет. Неоднократно рассказывали об упавшем самолете.